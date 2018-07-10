При пожаре в здании «Ростелекома» в центре Калининграда пострадал один человек 

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Один человек госпитализирован в результате пожара, который произошел во вторник в здании «Ростелекома» в Калининграде, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"Один человек пострадал при пожаре в здании «Ростелекома», с признаками отравления и ожогами он госпитализирован", — сказали в пресс-службе, отметив, что сотрудники МЧС спасли троих человек, двум из них госпитализация не потребовалась. К настоящему времени пожар ликвидирован, эвакуированы 85 человек.
Ранее сообщалось, что ПАО «Ростелеком» запланировало ремонт в здании, где произошел пожар, однако сроки окончания ремонта оказались сорваны из-за проблем у подрядчика, вызванных длительным прохождением погранпереходов из Белоруссии в Литву и из Литвы в Россию. Здание «Ростелекома» в Калининграде располагается на Ленинском проспекте в центре города. Рядом со зданием, где произошло ЧП, — торговый центр «Калининград Плаза», заведения общепита, магазин одежды, продуктов и несколько банков. Через дорогу — центральная площадь и Дом Советов.