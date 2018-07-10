При пожаре в здании «Ростелекома» в центре Калининграда пострадал один человек

КАЛИНИНГРАД , 10 июля. / ТАСС /. Один человек госпитализирован в результате пожара, который произошел во вторник в здании «Ростелекома» в Калининграде, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Один человек пострадал при пожаре в здании «Ростелекома», с признаками отравления и ожогами он госпитализирован", — сказали в пресс-службе, отметив, что сотрудники МЧС спасли троих человек, двум из них госпитализация не потребовалась. К настоящему времени пожар ликвидирован, эвакуированы 85 человек.