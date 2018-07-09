Причиной экстренной посадки самолета, следовавшего по маршруту Челябинск — Москва, в нижегородском аэропорту стали неблагоприятные погодные условия в столице. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Аэрофлот».
Отмечается, что рейс SU1425 был вынужден уйти на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за низкой облачности в районе аэропорта Шереметьево.
В Стригино самолет простоял около 25 минут. В Москву пассажиры прилетели в 8:09.
Напомним, борт Челябинск — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода утром 9 июня. Некоторые пассажиры из-за вынужденной задержки не успели на следующие рейсы.
Фото: пресс-служба нижегородского аэропорта