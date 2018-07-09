Названа причина экстренной посадки самолета Челябинск — Москва в Стригино

Причиной экстренной посадки самолета, следовавшего по маршруту Челябинск Москва , в нижегородском аэропорту стали неблагоприятные погодные условия в столице. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Аэрофлот».

Отмечается, что рейс SU1425 был вынужден уйти на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за низкой облачности в районе аэропорта Шереметьево

В Стригино самолет простоял около 25 минут. В Москву пассажиры прилетели в 8:09.

Напомним, борт Челябинск — Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода утром 9 июня. Некоторые пассажиры из-за вынужденной задержки не успели на следующие рейсы.

Фото: пресс-служба нижегородского аэропорта