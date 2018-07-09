Срочно: Девять мирных жителей пострадали при взрыве на востоке Афганистана

Джелалабад / Афганистан /, 9 июля / Синьхуа / — По меньшей мере девять мирных жителей пострадали при взрыве бомбы в общественном месте в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщили местные СМИ. —0—