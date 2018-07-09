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Срочно: Девять мирных жителей пострадали при взрыве на востоке Афганистана
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Срочно: Девять мирных жителей пострадали при взрыве на востоке Афганистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Джелалабад /Афганистан/, 9 июля /Синьхуа/ — По меньшей мере девять
мирных жителей пострадали при взрыве бомбы в общественном месте в  провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщили
местные СМИ. —0—
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