Тайфун не помеха: почему туристы едут в Японию

Из-за ливневых дождей в юго-западных и центральных районах Японии пострадало 58 населенных пунктов, некоторые города затоплены, начались оползни и паводки. Число жертв достигло 208 человек, пропали без вести 82 человека. Все они — граждане Японии. Но при недавнем землетрясении в Осаке получили травмы 6 европейцев. Два японских национальных канала NHK и TBS провели расследования, что происходит с иностранными туристами, оказавшимися в стране в момент бедствия, и как это может отразиться на имидже Японии в преддверии Олимпиады 2020.

Как сообщил источник в JNTO, национальной туристической организации Японии, свои поездки в стране с началом стихийных бедствий моментально прервали туристы из азиатских стран, а европейцы и американцы продолжают путешествовать как ни в чем не бывало. Корреспондент Forbes Life разобрался в причинах такой беспечности.

Япония — мекка для интеллектуалов, любителей шопинга и гурманов. Надпись на товаре «сделано в Японии» — знак отменного качества. Настоящая национальная кухня несравнима с псевдояпонскими ресторанами, которыми напичканы все уголки планеты. Пару лет назад

один японский министр во время визита в США зашел в суси-ресторан и вылетел оттуда пулей, бросив на ходу: «Это все, что угодно, только не суси!».

В 2004 году страну посетили 6 140 000 человек, в 2017 году почти 28 млн Туристы продолжали ехать в Японию даже в 2011 году, после землетрясения на острове Хонсю, где было 20 000 жертв, разрушены 126 000 строений, в том числе атомная станция «Фукусима-1», а пространство в радиусе 30 км заражено радиоактивными выбросами, но и тогда число иностранных туристов составило 6 220 000 человек. Кстати, туристы из бывшего СССР, пожалуй, единственные из иностранцев, активно стремятся в зону отчуждения на экскурсию, как в зону Чернобыля . Японцы такие запросы воспринимают как черный юмор иностранцев.

Число туристов в Японии растет так быстро, что уже сейчас во многих туристических городах им элементарно негде ночевать.

Что не может не тревожить накануне Олимпийских игр 2020 года. По прогнозам JNTO в 2020 году число иностранцев приблизится к 40 млн А доходы от туризма перевалят за 8 трлн иен, около $71 млрд

Статистика показывает, что больше всего туристов приезжает в Японию из соседних азиатских стран, Китая Кореи , Тайвани, Гонконга . Как правило они приезжают на паромах на пару дней, чтобы купить товары японских брендов, но произведенные в Китае. Дело в том, что товары произведенные на японских заводах и фабриках в Китае, предназначенные для японского внутреннего рынка, проходят тщательный контроль качества, а стоят не так дорого, как японские. Товары, произведенные в Японии, в полтора раза дороже китайских. Поэтому китайцы с удовольствием заказывают челнокам все что угодно, от телевизоров до трусов, включая японскую косметику. Японское телевидение часто делает саркастические сюжеты о китайских челноках, которые скупают все подряд в магазинах портовых городов. Богатые китайцы любят путешествовать в Киото , подняться на Фудзи, покупая по пути только сувениры.

Из неазиатских стран больше всего туристов приезжает из США. В 2017 году — почти 2 млн человек. По данным национальной туристической организации Японии, JNTO, в 2017 году так выглядел список из 15 стран, лидирующих в японском туризме:

Китай — 7,36 млн человек

Корея — 7,14 млн человек

Тайвань — 4,56 млн человек

Гонконг — 2,23 млн человек

США — 1,8 млн человек

Таиланд — 980 000 человек

Австралия — 490 000 человек

Малайзия — 440 000 человек

Филиппины — 420 000 человек

Сингапур — 400 000 человек

Индонезия — 350 000 человек

Великобритания — 310 000 человек

Вьетнам — 310 000 человек

Канада — 310 000 человек

Франция — 270 000 человек

Европейские и российские туристы традиционно убеждены, что Япония — очень дорогая страна. Это почти правда. Но есть одно «но». Все цены в иенах не менялись много лет. Для японской экономики, ориентированной на экспорт готовых товаров, ослабление иены выгодно. Слабая иена выгодна и туристам. Азиатские соседи это хорошо понимают, а вот в остальном мире представление о стране застыли на уровне 1980— 90-х годов. Но страна быстро меняется и не всегда в лучшую сторону.

Но, если рассматривать криминальную обстановку, для туристов Япония остается одной из самых безопасных стран мира. Криминальные группировки туристов по строй привычке не трогают. К тому же везде камеры наблюдения, а в многолюдных местах установлены системы распознавания лиц. К Олипиаде в Токио будут работать множество сотрудников в штатском, так как ожидается, что уличная преступность возрастет за счет иностранных гастролеров.

Самое опасное в Японии — природные катаклизмы, землетрясения, тайфуны, торнадо, оползни в горах, селевые потоки, нещадящие жара и влажность. Но тут нужно полагаться на судьбу, буддизм учит, что каждый сам себе спаситель и сам себе судья, и на умение японцев не паниковать и готовность прийти на помощь иностранцу.