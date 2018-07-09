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Во Франции при взрыве газа пострадали десять человек
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Во Франции при взрыве газа пострадали десять человек 

Говорит Москва 1 час назад
В результате взрыва газа возник пожар. Для тушения огня потребовались силы ста пожарных. Жители соседних домов были эвакуированы. На месте инцидента находится глава города.
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