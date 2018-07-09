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Вулкан в Индонезии начал извергать синее пламя. Видео
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Вулкан в Индонезии начал извергать синее пламя. Видео 

360tv.ru 6 часов назад
Жители Восточной Явы и туристы стали свидетелями одного из самых красочных природных явлений: извержения вулкана Инджен, лава которого из‐за химических реакций стала ярко‐синей. Фото публикует The Sun.
На снимках видно необычное синее свечение. Такой цвет лава и пламя, которое выбрасывает действующий вулкан, приобретают в следствие горения сернистого газа в одном из кратеров, при температуре около 600 градусов Цельсия.
Высота вулкана Иджен 2799 метров. Несмотря на опасность, каждую ночь к его подножью приходят туристы — посмотреть на то, как по склону разливается синяя река.
После застывшую серу собирают местные жители. Они продают ее на заводы, где сырье используют для производства очистительных систем.
Ранее международный аэропорт Нгурах‐Рай в Индонезии на острове Бали временно закрывали из‐за извержения вулкана Агунг. Обращений от россиян в связи с этим в Ростуризм не поступало.
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