Вулкан в Индонезии начал извергать синее пламя. Видео

Жители Восточной Явы и туристы стали свидетелями одного из самых красочных природных явлений: извержения вулкана Инджен, лава которого из‐за химических реакций стала ярко‐синей. Фото публикует The Sun.

На снимках видно необычное синее свечение. Такой цвет лава и пламя, которое выбрасывает действующий вулкан, приобретают в следствие горения сернистого газа в одном из кратеров, при температуре около 600 градусов Цельсия.

Высота вулкана Иджен 2799 метров. Несмотря на опасность, каждую ночь к его подножью приходят туристы — посмотреть на то, как по склону разливается синяя река.

После застывшую серу собирают местные жители. Они продают ее на заводы, где сырье используют для производства очистительных систем.