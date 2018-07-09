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Около 40 судов сгорели в результате пожара в Индонезии
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Около 40 судов сгорели в результате пожара в Индонезии 

Российская Газета 9 июля 2018
Сильный пожар, начавшийся ночью в индонезийском порту Беноа на острове Бали, уничтожил 39 рыбацких лодок и судов. Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.
"39 рыбацких лодок сгорели в порту Беноа на Бали. Не менее 25 пожарных машин были направлены на место для тушения огня", — передает портал Netral News слова представителя индонезийской службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.
На данный момент сотрудники местной пожарной службы борются с огнем. Причина возникновения пожара расследуется.
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