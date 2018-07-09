Около 40 судов сгорели в результате пожара в Индонезии

Сильный пожар, начавшийся ночью в индонезийском порту Беноа на острове Бали, уничтожил 39 рыбацких лодок и судов. Информации о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

"39 рыбацких лодок сгорели в порту Беноа на Бали. Не менее 25 пожарных машин были направлены на место для тушения огня", — передает портал Netral News слова представителя индонезийской службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.

На данный момент сотрудники местной пожарной службы борются с огнем. Причина возникновения пожара расследуется.