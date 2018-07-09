Жилой дом едва не сгорел на севере Карелии

Пожар произошел в жилом доме из-за неисправности в стиральной машине.

Как сообщили в экстренных службах республики, пожар произошел вчера днем в Сегеже — горела квартира в деревянном жилом доме.

Пожарные в течение нескольких минут остановили распространение огня,

тем самым спасти жилой дом. В результате пожара огнем была повреждена только ванная комната на площади девять квадратных метров.

По предварительным данным специалистов, жилой дом чуть не сгорел из-за неисправности в стиральной машинке.