Ещё
Жилой дом едва не сгорел на севере Карелии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жилой дом едва не сгорел на севере Карелии 

Карельские вести 8 часов назад
Фото: Карельские вести
Пожар произошел в жилом доме из-за неисправности в стиральной машине.
Как сообщили в экстренных службах республики, пожар произошел вчера днем в Сегеже — горела квартира в деревянном жилом доме.
Пожарные в течение нескольких минут остановили распространение огня,
тем самым спасти жилой дом. В результате пожара огнем была повреждена только ванная комната на площади девять квадратных метров.
По предварительным данным специалистов, жилой дом чуть не сгорел из-за  неисправности в стиральной машинке.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Хулиган испортил воздух в подъезде в Петрозаводске В Анапе запретили купаться в море Актер из «Бригады» задержан в Москве с пистолетом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку114
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев222
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей121
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
ЕС дал Порошенко миллиард евро52
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение