В Краснодарском крае в начале недели ожидается 36-градусная жара

Краснодар . 9 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае 9 июля местами по южной половине возможны дожди с грозой. В остальной части региона без осадков. Ветер северо-западного направления с переходом на северо-восточное, порывы могут достигать 12 м/с. Температура ночью 17-22°С, местами в юго-восточных предгорьях до 14-16°С, днем воздух прогреется до 31-36°С.

На Черноморском побережье небольшой дождь ожидается в вечернее время в районе Сочи . Здесь температура ночью 18-23°С, днем 28-33°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре рабочая неделя начинается с 36-градусной жары. Однако в среду в краевой столице возможен дождь.

В целом по региону в ближайшие дни осадки не ожидаются. Воздух прогреется до 38°С.