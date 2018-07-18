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На Краснодарский край обрушились смерчи
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На Краснодарский край обрушились смерчи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Люди пересаживаются на лодки, чтобы передвигаться по улицам. Фермеры подсчитывают ущерб — поля стоят в воде.
Разгул стихии уже который день испытывает на прочность жителей Краснодарского края. Шторм и смерчи на воде, град, ливни и ураганный ветер на суше. В регионе действует штормовое предупреждение.
Только за минувшие сутки там выпала месячная норма осадков. Люди пересаживаются на лодки, чтобы передвигаться по улицам. Фермеры подсчитывают ущерб — поля стоят в воде.
По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе сохранится в ближайшие дни. Устраняют последствия стихии сейчас не только на юге. Грозы и ливни привели к мощному наводнению в Белгороде. Улицы города затоплены, вода размывает фундаменты домов. По дорогам не проехать, некоторые магистрали и вовсе закрыты.
Самая сложная ситуация в Забайкалье. Там дожди не прекращаются уже месяц. В зоне подтопления десятки населенных пунктов. В регионе объявлено штормовое предупреждение. При этом власти уже начали выплачивать компенсации гражданам, попавшим в зону чрезвычайной ситуации.
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