На Краснодарский край обрушились смерчи

Люди пересаживаются на лодки, чтобы передвигаться по улицам. Фермеры подсчитывают ущерб — поля стоят в воде.

Разгул стихии уже который день испытывает на прочность жителей Краснодарского края . Шторм и смерчи на воде, град, ливни и ураганный ветер на суше. В регионе действует штормовое предупреждение.

Только за минувшие сутки там выпала месячная норма осадков. Люди пересаживаются на лодки, чтобы передвигаться по улицам. Фермеры подсчитывают ущерб — поля стоят в воде.

По прогнозам синоптиков, такая погода в регионе сохранится в ближайшие дни. Устраняют последствия стихии сейчас не только на юге. Грозы и ливни привели к мощному наводнению в Белгороде . Улицы города затоплены, вода размывает фундаменты домов. По дорогам не проехать, некоторые магистрали и вовсе закрыты.

Самая сложная ситуация в Забайкалье. Там дожди не прекращаются уже месяц. В зоне подтопления десятки населенных пунктов. В регионе объявлено штормовое предупреждение. При этом власти уже начали выплачивать компенсации гражданам, попавшим в зону чрезвычайной ситуации.