Дожди и грозы ожидаются в Краснодарском крае в выходные дни

Краснодар . 13 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае 13, 14 и 15 июля в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой, в отдельных пунктах — ливни с градом. Ветер северо-западного направления, в пятницу при грозе может усилится до 20 м/с, в субботу и воскресенье порывы будут достигать до 17 м /с. Сегодня на Кубани температура днем 32-37°С, ночью — 19-24°С. В выходные ожидается небольшое понижение температуры воздуха — днем отметки термометров будут показывать не больше 33°С.

На Черноморском побережье региона на уик-энд прогнозируются кратковременные дожди, местами — сильные. Также ожидается усиление ветра до 20 м/с во время грозы. Температура ночью 20-25°С, днем 25-30°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре 13 июля без осадков. Температура ночью 20-22°С, днем 34-36°С. В субботу и воскресенье в краевой столице возможны дожди. Отметки термометров днем опустятся до 27°С.