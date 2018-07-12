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Дожди, град и 38-градусная жара: какая погода ждет Краснодарский край в конце рабочей недели.
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Дожди, град и 38-градусная жара: какая погода ждет Краснодарский край в конце рабочей недели. 

Новая Кубань 14 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 12 июля — Новая Кубань. В Краснодарском крае 12 июля местами дожди с грозой, в отдельных пунктах ожидаются ливни с градом. Ветер западного и северо-западного направлений с порывами до 17 м/с. Температура ночью 23-28°С, местами по восточной половине края и юго-восточным предгорьям 16-21°С, днем 33-38°С.
Кратковременные осадки ожидаются и в южной части Черноморского побережья региона. Здесь температура ночью 21-26°С, днем 29-34°С, в районе МО Сочи воздух прогреется до 26-31°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре ближе к вечеру прогнозируется кратковременный дождь с грозой. Ветер западного и северо-западного направлений с порывами до 13 м/с. Температура ночью 23-25°С, днем 36-38°С.
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