Как из ведра: вчерашний ливень в Самаре стал рекордным

На некоторое время стихия парализовала город

В воскресенье, 8 июля, в областной столице выпало 23,3 миллиметра осадков. Этот показатель оказался рекордным за последние 30 лет. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— Предыдущий наивысший показатель метеорологи зафиксировали в 1976 году. Тогда в Самаре выпало 17,4 миллиметра осадков, — рассказали синоптики.

Прошедший 8 июля ливень поверг город в хаос. Затопило крупные городские магистрали, в том числе Московское шоссе. Фото и видео последствий аномального дождя — в фоторепортаже 63.ru.