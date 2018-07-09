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Как из ведра: вчерашний ливень в Самаре стал рекордным
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Как из ведра: вчерашний ливень в Самаре стал рекордным 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
На некоторое время стихия парализовала город
В воскресенье, 8 июля, в областной столице выпало 23,3 миллиметра осадков. Этот показатель оказался рекордным за последние 30 лет. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— Предыдущий наивысший показатель метеорологи зафиксировали в 1976 году. Тогда в Самаре выпало 17,4 миллиметра осадков, — рассказали синоптики.
Прошедший 8 июля ливень поверг город в хаос. Затопило крупные городские магистрали, в том числе Московское шоссе. Фото и видео последствий аномального дождя — в фоторепортаже 63.ru.
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