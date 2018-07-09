В горах Киргизии упал военный вертолет

Вертолет Сил воздушной обороны Киргизии Ми-8 МТВ потерпел аварию в горах Иссык-Кульской области. Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил республики.

По данным пресс-службы ведомства, вертолет упал в районе пика Хан-Тенгри, популярного у альпинистов. Авария произошла при посадке на площадке Южный Энильчек. Причиной послужил сильный боковой ветер. Из-за него воздушное судно завалило на левый борт.

По предварительным данным, погибших нет. Пострадали четыре человека. В настоящее время принимаются меры по эвакуации раненых.