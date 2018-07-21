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В Мурманской области растет площадь лесных пожаров
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В Мурманской области растет площадь лесных пожаров 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Огнем охвачено более двух тысяч гектаров леса, пожар подступает к Мурманску.
В Мурманской области растет площадь лесных пожаров — она уже превысила две тысячи гектаров. Окрестности Мурманска затянуты едким дымом, в самом городе ощущается запах гари. Местные пожарные службы работают в круглосуточном режиме, но сил явно не хватает.
На помощь огнеборцам перебрасываются расчеты из соседних областей — Архангельской и Вологодской, — а также из Республики Коми.
С воздуха охваченные огнем леса с огнем борются вертолет Ми-8 и противопожарный самолет.
По некоторым дорогам проехать невозможно из-за практически нулевой видимости, движение по ним перекрыто. Временно закрыт пропускной пункт «Лотта» на российско-финской границе.
Причина пожаров — аномально высокая температура на Кольском полуострове — температура здесь уже неделю не опускается ниже 30 градусов.
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