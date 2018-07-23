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Площадь лесных пожаров в Мурманской области снизилась втрое благодаря помощи соседей
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Площадь лесных пожаров в Мурманской области снизилась втрое благодаря помощи соседей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в лесах Мурманской области за последние сутки сократилась втрое, до 2,1 тыс. га. Как сообщили в понедельник ТАСС в региональном минприроды, этому способствовали совместные усилия местных сотрудников авиалесоохраны и десантников из соседних регионов.
"За сутки удалось ликвидировать 67% площади лесных пожаров — она сократилась с 6,3 тыс. га до двух с небольшим тысяч", — сообщили в ведомстве.
Сейчас в области бушуют семь пожаров, из них шесть уже локализованы — угрозы распространения огня нет. Самые большие из них находятся в Терском и Мончегорском районах. Населенным пунктам, дачным поселкам или предприятиям эти возгорания не угрожают. На тушении пожаров задействованы сотрудники местной авиалесоохраны, также десантники прибыли из Архангельской и Вологодской областей и Республики Коми — их около 70 человек; работают шесть вертолетов и самолетов.
Наивысшая степень пожарной опасности в Мурманской области объявлена на прошлой неделе. Сильные пожары возникают из-за аномальной жары. Вчера на территории области начались дожди, что в том числе способствовало улучшению пожарной обстановки. На ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни, но температура останется высокой.
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