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В Китае объявили красный уровень тревоги из-за тайфуна «Мария»
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В Китае объявили красный уровень тревоги из-за тайфуна «Мария» 

РИА Новости 4 часа назад
ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Наивысший «красный уровень» предупреждения объявлен в связи с приближением тайфуна «Мария» к провинции Фуцзянь, говорится в сообщении метеорологического управления КНР.
Сообщается, что в 10:00 по местному времени тайфун находился в 730 километрах от уезда Сяпу провинции Фуцзянь на северо-западе Тихого океана.
Максимальные порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 16 баллов (52 метра в секунду).
Ожидается, что «Мария» на рассвете 11 июля пройдет к северу от Тайваня, и утром в среду обрушится на побережье провинции Фуцзянь с максимальными порывами ветра 14 баллов (42-48 метров в секунду). После этот тайфун по мере движения ослабнет и уже с меньшей мощностью достигнет восточной части провинции Цзянси.
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