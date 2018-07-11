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На прибрежные районы Восточного Китая обрушился тайфун «Мария»
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На прибрежные районы Восточного Китая обрушился тайфун «Мария» 

ТАСС 6 часов назад
ШАНХАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Восьмой по счету в этом сезоне тропический тайфун «Мария» обрушился в среду утром на прибрежные районы Восточного Китая. Как сообщает Китайское метеорологическое управление, центральная часть тропического циклона накрыла уезд Ляньцзян в восточной провинции Фуцзянь.
Скорость ветра в эпицентре атмосферной воронки составляет в настоящее время порядка 42 м/с (151 км/ч). Тайфун несколько утратил свою силу, ранее в центральной его части фиксировались порывы ветра до 187 км/ч. Он продолжает движение вглубь материка в северо-западном направлении со скоростью примерно 30 км/ч. Накануне был объявлен первый в этом году наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна.
В зоне влияния тропического циклона в основном оказались провинции Фуцзянь и Чжэцзян, власти которых заблаговременно эвакуировали из наиболее опасных прибрежных районов свыше 350 тыс. человек. В регионе действует режим экстренного реагирования, предполагающий целый ряд мер по минимизации потенциального ущерба от удара стихии. Тысячи рыболовецких судов укрылись от волн и ветра в безопасных бухтах, в прибрежных районах по целому ряду направлений приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки. Население просят без особой необходимости не покидать свои дома, избегать горных и прибрежных районов.
Ночью тропический циклон прошел через северные районы острова Тайвань, принеся с собой сильные волны, проливные дожди и шквалистый ветер. О серьезных разрушениях или жертвах на острове информации пока не поступало. Сообщается о перебоях в поставках электроэнергии. Без электричества из-за сильного ветра остались в ряде районов свыше 40 тыс. потребителей.
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