Вода в реке Витим в Забайкалье поднялась до исторического максимума и подтопила село

"Вода в реке Витим поднялась до 15 метров и 38 сантиметров и пока не спадает. Раньше рекордным считался уровень 14,1 метра. Вышедшая из берегов река подтопила один дом и три огорода в селе Неляты. Жители отказались от эвакуации", — сказал Романов, добавив, что электроснабжения в селе нет.

По его словам, в самом Каларском районе погода хорошая — солнечно, но к западу от него, на территории Бурятии , идут дожди. В районе введен режим ЧС, но угрозы затопления других населенных пунктов пока нет.

Неляты — село, расположенное на правом берегу Витима в 250 км от районного центра — села Чара. В нем живут около 70 человек.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск Шилка . В регионе повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. По данным МЧС на утро 11 июля, паводковая вода остается на территории пяти районов Забайкальского края, подтоплено семь населенных пунктов.

На всей территории Забайкалья введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют, что с 11 по 16 июля в регионе продолжатся дожди, в том числе сильные.