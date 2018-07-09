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Аномальная жара и дым от природных пожаров пришли в Якутск
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Аномальная жара и дым от природных пожаров пришли в Якутск 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Аномальная жара пришла в Якутск. Дым от действующих природных пожаров окутал город. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу главы и правительства Якутии.
Ветер сменит направление и унесет дым из Якутска в юго-восточном направлении. Уже сегодня задымление в городе значительно уменьшится. Сообщается, что аномально жаркая погода сохранится до среды. Температура достигнет 34-36 градусов. Это значение превышает на шесть градусов среднемноголетнюю температуру в городе.
На данный момент в Якутии зафиксировано 18 природных пожаров. Они охватили территорию площадью в 11,4 тысячи гектаров. Сотрудники МЧС рекомендуют горожанам надевать марлевые повязки и не выходить на улицу без острой необходимости.
Из‐за 40‐градусной жары, установившейся с июня в канадской провинции Квебек, погибли 54 человека. Более всего жертв отмечено в Монреале, там погибли 28 человек. Местные власти принимают срочные меры по минимизации последствий аномально жаркой погоды.
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