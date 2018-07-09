МЧС: неделя начнётся в Прикамье с дождей, гроз и шквалистого ветра

По прогнозам МЧС , яркое солнце утром в понедельник, 9 июля — это ещё не повод радоваться прекрасной погоде. В ближайшие часы ситуация может резко поменяться. В МЧС объявили об ухудшении погоды и прогнозируют, что пермяков и жителей большинства районов края в ближайшие сутки ожидают сильные грозы, шквалистый ветер, крупный град.

«9 июля температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 22-27°, — говорится в сообщении. — Во время дождей и гроз будьте внимательны и осторожны, избегайте деревьев и рекламных конструкций, при необходимости звоните по телефону единой диспетчерской службы 112».