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МЧС: неделя начнётся в Прикамье с дождей, гроз и шквалистого ветра
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МЧС: неделя начнётся в Прикамье с дождей, гроз и шквалистого ветра 

АиФ Пермь 10 часов назад
Фото: АиФ Пермь
По прогнозам МЧС, яркое солнце утром в понедельник, 9 июля — это ещё не повод радоваться прекрасной погоде. В ближайшие часы ситуация может резко поменяться. В МЧС объявили об ухудшении погоды и прогнозируют, что пермяков и жителей большинства районов края в ближайшие сутки ожидают сильные грозы, шквалистый ветер, крупный град.
«9 июля температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 22-27°, — говорится в сообщении. — Во время дождей и гроз будьте внимательны и осторожны, избегайте деревьев и рекламных конструкций, при необходимости звоните по телефону единой диспетчерской службы 112».
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