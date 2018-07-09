Из-за разлива рек в Забайкалье объявлен режим ЧС 

В Забайкальском крае, где вышедшие из берегов реки подтопили шесть населенных пунктов, объявлен режим ЧС. Об сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Натальи Ждановой на экстренном заседании спецкомиссии.
Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в крае оказались подтоплены не менее шести населенных пунктов. Кадры последствий разгула стихии публикуют очевидцы ЧП в интернете. Так, на своем канале в youtube пользователь Александр Тылькевич опубликовал съемки с квадрокоптера города Шилка, где подтоплены из-за разлива реки Кия оказались 135 домов.
По информации Интерфакс к этому часу, уровень воды в районе ЧП стал спадать.