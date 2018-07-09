Ещё
Из-за разлива рек в Забайкалье объявлен режим ЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за разлива рек в Забайкалье объявлен режим ЧС 

Пятый канал 10 часов назад
Фото: Пятый канал
В Забайкальском крае, где вышедшие из берегов реки подтопили шесть населенных пунктов, объявлен режим ЧС. Об сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Натальи Ждановой на экстренном заседании спецкомиссии.
Ранее стало известно, что из-за сильных дождей в крае оказались подтоплены не менее шести населенных пунктов. Кадры последствий разгула стихии публикуют очевидцы ЧП в интернете. Так, на своем канале в youtube пользователь Александр Тылькевич опубликовал съемки с квадрокоптера города Шилка, где подтоплены из-за разлива реки Кия оказались 135 домов.
По информации Интерфакс к этому часу, уровень воды в районе ЧП стал спадать.
Пятый канал: последние новости
На Забайкалье обрушился мощный паводок — страшные кадры Капитанам затонувших в районе Пхукета судов предъявлены обвинения Фото: самолет с пассажирами в Якутии не удержался на взлетной и выкатился в лес
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей127
В Анапе запретили купаться82
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
В украинском лесу нашли миллионы гривен16
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение