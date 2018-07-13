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При взрыве в промпарке Китая погибли 19 человек
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При взрыве в промпарке Китая погибли 19 человек 

Газета.Ru 13 июля 2018
Фото: Aly Song/Reuters
В результате взрыва в промышленном парке на юго-западе Китая в провинции Сычуан 19 человек погибли, еще 12 получили ранения, передает РИА «Новости» сообщения местных СМИ.
Отмечается, что взрыв прогремел в четверг, 12 июля, в 18.30 по местному времени (13.30 мск) на территории, которая относится к промышленному парку в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.
В данный момент известно о 19 жертвах взрыва, еще 12 получили ранения, их состояние не уточняется.
На месте инцидента находятся представители властей, детали инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Каире возле аэропорта произошел взрыв. Позднее источник сообщил, что в результате инцидента пострадали 12 человек.
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