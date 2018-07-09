Атлантический шторм угрожает Канаде

Cформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Крис» может в четверг достигнуть берегов Канады , сообщает канадское Национальное метеобюро.

«Крис» образовался у берегов американского штата Северная Каролина.

Уже во вторник шторм может набрать силу урагана и затем достигнуть побережья провинции Новая Шотландия.

В данный момент скорость ветра в эпицентре атмосферного явления — около 18 м/с.

Метеослужбы также предупреждают об опасности формирования больших волн, которые могут обрушиться на побережье Северной Каролины.

Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября.