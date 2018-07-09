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Атлантический шторм угрожает Канаде
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Атлантический шторм угрожает Канаде 

News.ru 15 часов назад
Cформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Крис» может в четверг достигнуть берегов Канады, сообщает канадское Национальное метеобюро.
«Крис» образовался у берегов американского штата Северная Каролина.
Уже во вторник шторм может набрать силу урагана и затем достигнуть побережья провинции Новая Шотландия.
В данный момент скорость ветра в эпицентре атмосферного явления — около 18 м/с.
Метеослужбы также предупреждают об опасности формирования больших волн, которые могут обрушиться на побережье Северной Каролины.
Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября.
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