Половина месячной нормы осадков вылилась на Москву за ночь

Москве минувшей ночью выпало 44 мм осадков, что составляет почти половину от месячной нормы в 94 мм, передает НСН.

Об этом сообщили в воскресенье в Гидрометцентре РФ.

По данным метеорологов, изменения были сделаны утром 8 июля в районе ул. Балчуг.

В субботу Гидрометцентр объявил в Москве «желтый уровень» погодной опасности. В МЧС предупредили жителей Москвы и области о грозе, ливнях и сильном ветре.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах утром в воскресенье были задержаны и отменены порядка 25 рейсов.