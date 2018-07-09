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Половина месячной нормы осадков вылилась на Москву за ночь
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Половина месячной нормы осадков вылилась на Москву за ночь 

Газета.Ru 15 часов назад
В Москве минувшей ночью выпало 44 мм осадков, что составляет почти половину от месячной нормы в 94 мм, передает НСН.
Об этом сообщили в воскресенье в Гидрометцентре РФ.
По данным метеорологов, изменения были сделаны утром 8 июля в районе ул. Балчуг.
В субботу Гидрометцентр объявил в Москве «желтый уровень» погодной опасности. В МЧС предупредили жителей Москвы и области о грозе, ливнях и сильном ветре.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах утром в воскресенье были задержаны и отменены порядка 25 рейсов.
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