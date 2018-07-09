Из-за ливней в 11 муниципалитетах Сербии введен режим ЧС

Из-за сильных дождей в 10 муниципалитетах Сербии и в городе Чачак ввели режим чрезвычайной ситуации. Ливни в горах западных и центральных районов страны вызвали оползни. Кроме того, под водой оказались дороги, дома, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные угодия. Подсчету материального ущерба мешает продолжающийся дождь, сообщает РИА Новости

"В течение дня не было случаев возникновения опасности для инфраструктуры и домовладений, велась работа по очистке дорог на многих участках", — рассказал начальник Сектора по ЧС МВД Сербии Предраг Марич.

Он отметил, что группы спасателей находятся в критических точках и готовы реагировать на ЧС в любой момент. Тем временем синоптики дают неутешительный прогноз — сильные дожди будут идти еще несколько дней.