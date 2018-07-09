Ещё
Тропический шторм «Крис» может достигнуть берегов Канады 12 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тропический шторм «Крис» может достигнуть берегов Канады 12 июля 

ТАСС 16 часов назад
ОТТАВА, 9 июля. /ТАСС/. Тропический шторм «Крис», сформировавшийся в Атлантическом океане примерно в 245 км от побережья штата Северная Каролина, может в четверг достигнуть берегов Канады. Об этом в воскресенье сообщило канадское Национальное метеобюро.
"Тропический шторм «Крис» сегодня (в воскресенье — прим. ТАСС) сформировался у берегов американского штата [Северная] Каролина, — говорится в заявлении ведомства. — К вечеру вторника или к утру среды шторм может набрать силу урагана, а к четвергу достигнуть побережья [канадской атлантической] провинции Новая Шотландия".
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре этого атмосферного явления сейчас составляет около 18 м/с. В данный момент он практически неподвижен, однако, по прогнозам американских метеорологов, шторм, скорее всего, усилится и будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль атлантического побережья страны. Синоптики предупреждают об опасности формирования больших волн, которые могут затронуть побережье Северной Каролины.
Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
ТАСС: последние новости
СМИ: полиция предъявила обвинения капитанам двух судов, потерпевших крушение у Пхукета Самолет Як-40 выкатился за пределы летного поля в Якутии "Врачи без границ" отправят в Японию специалистов для ликвидации последствий наводнений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей126
В Анапе запретили купаться81
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве36
Авиацию в пяти регионах подняли по тревоге22
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев215
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение