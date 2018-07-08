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Уровень погодной опасности в Московском регионе на воскресенье повысили до «оранжевого»
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Уровень погодной опасности в Московском регионе на воскресенье повысили до «оранжевого» 

Газета.Ru 16 часов назад
В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за сильного дождя, передает РИАМО.
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
"Оранжевый" — это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на девять часов с 12:00 воскресенье.
В Московском регионе в воскресенье на 33 часа, начиная с 12:00, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. «Желтый» обозначает потенциально опасную погоду. Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской и Смоленской областей.
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в течение дня в воскресенье.
Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Дожди накроют весь Московский регион, грозы преимущественно ожидаются на востоке и юго-востоке Подмосковья.
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