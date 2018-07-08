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Президент Грузии отдал приказ об использовании военных для реагирования на чрезвычайную ситуацию
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Президент Грузии отдал приказ об использовании военных для реагирования на чрезвычайную ситуацию 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 8 июля /Синьхуа/ — Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который является Верховным главнокомандующим ВС Грузии, отдал приказ об использовании грузинских военных, в целях реагирования на чрезвычайную ситуацию, вызванную стихийным бедствием в Местиа /Западная Грузия/.
В настоящее время там в селе Чубери, где река вышла из берегов, находятся около 150 спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Спасатели работают беспрерывно, помогая оказавшимся в опасности жителям. В зоне стихии находится также до 50 единиц тяжелой техники. —0—
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