Супертайфун «Мария» обрушится на Тайвань и Китай

Из-за мощнейшего циклона в КНР объявлен желтый уровень угрозы, приведены в готовность все спасательные службы. Восьмой за сезон тайфун, зародившийся в Тихом океане, идет через Тайвань на Юго-Восток Китая. Китайское метеорологическое агентство предупреждает о высокой опасности этого природного явления. По последним данным, которые приводит ТАСС , тайфун движется со скоростью примерно 30 километров в час, скорость ветра в центре циклона достигает 220 километров в час.

Опасаются тайфуна и в Японии . На южных островах префектуры Окинава скорость ветра уже превышает 20 метров в секунду, супертайфун может задеть и эти территории. Японские спасатели и другие службы также готовятся принять удар стихии.

Удара супертайфуна «Мария» ожидали и российские метеорологи, была возможность, что он заденет и Приморский край . Однако в последний момент тайфун изменил траекторию и пошел южнее, в сторону Тайваня.

Ранее «СП» писала, что в Японии из-за сильнейших ливней началось наводнение. Несколько тысяч человек уже эвакуировано, порядка сотни признаны погибшими или пропавшими без вести.