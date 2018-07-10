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Супертайфун «Мария» обрушится на Тайвань и Китай
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Супертайфун «Мария» обрушится на Тайвань и Китай 

Свободная пресса 5 часов назад
Фото: ЭКД!
Из-за мощнейшего циклона в КНР объявлен желтый уровень угрозы, приведены в готовность все спасательные службы. Восьмой за сезон тайфун, зародившийся в Тихом океане, идет через Тайвань на Юго-Восток Китая. Китайское метеорологическое агентство предупреждает о высокой опасности этого природного явления. По последним данным, которые приводит ТАСС, тайфун движется со скоростью примерно 30 километров в час, скорость ветра в центре циклона достигает 220 километров в час.
Опасаются тайфуна и в Японии. На южных островах префектуры Окинава скорость ветра уже превышает 20 метров в секунду, супертайфун может задеть и эти территории. Японские спасатели и другие службы также готовятся принять удар стихии.
Удара супертайфуна «Мария» ожидали и российские метеорологи, была возможность, что он заденет и Приморский край. Однако в последний момент тайфун изменил траекторию и пошел южнее, в сторону Тайваня.
Ранее «СП» писала, что в Японии из-за сильнейших ливней началось наводнение. Несколько тысяч человек уже эвакуировано, порядка сотни признаны погибшими или пропавшими без вести.
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