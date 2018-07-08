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Супертайфун Maria поменял свои планы
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Супертайфун Maria поменял свои планы 

Primpress 20 часов назад
Фото: Primpress
Тайфун Maria достиг своего максимально развития и перешел в стадию супертайфуна, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».
По данным портала, опасный вихрь движется на северо-запад, но уже с отклонением больше на запад. При этом изначальная информация о вихре поменялась.
«Скорость движения тайфуна возросла до 25 км/ч. Давление в центре вихря 915 гПа. Скорость ветра сейчас составляет примерно 55 м/с, порывы свыше 75 м/с. Так как скорость движения увеличилась, то и обрушится он на северную часть Тайваня не 11 июля днем, а уже в ночь с 10 на 11 июля», — пишет метеоэксперт.
По его словам, особенно опасная погода будет на севере острова. Например, в городе Тайбэй за 12 часов может выпасть более 200 мм осадков. Это может вызвать сильное наводнение и оползни.
«Если есть родные или знакомые на Тайване, особенно на севере острова, обязательно позвоните и сообщите о приближающей стихии», — предупреждает метеоэксперт.
Далее, по его словам, тайфун обрушится на южное побережье провинции Чжэцзян и Фуцзянь между города Фучжоу и Тайчжоу. В этих районах пройдет тропический ливень, на побережье будет штормовой ветер, местами ураган.
На Приморье стихия влияния не окажет.
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