Супертайфун Maria поменял свои планы

Тайфун Maria достиг своего максимально развития и перешел в стадию супертайфуна, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».

По данным портала, опасный вихрь движется на северо-запад, но уже с отклонением больше на запад. При этом изначальная информация о вихре поменялась.

«Скорость движения тайфуна возросла до 25 км/ч. Давление в центре вихря 915 гПа. Скорость ветра сейчас составляет примерно 55 м/с, порывы свыше 75 м/с. Так как скорость движения увеличилась, то и обрушится он на северную часть Тайваня не 11 июля днем, а уже в ночь с 10 на 11 июля», — пишет метеоэксперт.

По его словам, особенно опасная погода будет на севере острова. Например, в городе Тайбэй за 12 часов может выпасть более 200 мм осадков. Это может вызвать сильное наводнение и оползни.

«Если есть родные или знакомые на Тайване, особенно на севере острова, обязательно позвоните и сообщите о приближающей стихии», — предупреждает метеоэксперт.

Далее, по его словам, тайфун обрушится на южное побережье провинции Чжэцзян и Фуцзянь между города Фучжоу и Тайчжоу. В этих районах пройдет тропический ливень, на побережье будет штормовой ветер, местами ураган.

На Приморье стихия влияния не окажет.