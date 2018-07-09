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Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24
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Число жертв аварии на железной дороге в Турции возросло до 24 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жертвами аварии на железной дороге в Турции стали по меньшей мере 24 человека. Ранее сообщалось о том, что в результате крушения поезда погибли 10 человек.
По уточненным данным, на месте аварии завершилась поисково-спасательная операция. Как информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ, число погибших возросло до 24 человек, еще 338 человек пострадали. Раненые пассажиры были доставлены в медучреждения.
Напомним, накануне в турецкой провинции Текирдаг сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда и перевернулись. Причиной крушения стало вымывание грунта из-за сильных проливных дождей.
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