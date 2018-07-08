Во Львове в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб человек

КИЕВ, 8 июля. / ТАСС /. Один человек погиб, еще один получил осколочные ранения в результате взрыва гранаты в жилом доме во Львове . Об этом в воскресенье сообщили на горячей линии города Львова со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По информации ГСЧС в 16:41 по адресу Некрасова 57/61 взорвалась граната. Погиб один человек в возрасте 57 лет, — говорится на официальной странице горячей линии в Facebook. — Также травмирована женщина возрастом 45 лет".

Пострадавшая доставлена в больницу с осколочными ранами правого бедра и грудной клетки.