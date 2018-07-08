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Во Львове в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб человек
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Во Львове в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб человек 

ТАСС 8 июля 2018
Фото: 360tv.ru
КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил осколочные ранения в результате взрыва гранаты в жилом доме во Львове. Об этом в воскресенье сообщили на горячей линии города Львова со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По информации ГСЧС в 16:41 по адресу Некрасова 57/61 взорвалась граната. Погиб один человек в возрасте 57 лет, — говорится на официальной странице горячей линии в Facebook. — Также травмирована женщина возрастом 45 лет".
Пострадавшая доставлена в больницу с осколочными ранами правого бедра и грудной клетки.
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