МЧС усилит группировку для ликвидации последствий паводка в Забайкалье

На данный момент в Забайкалье подтоплены шесть населенных пунктов в трех районах края, в зону подтопления попали более 180 жилых домов и свыше 600 придворовых территорий. В трех районах введен режим ЧС, для пострадавших от паводка жителей развернуты четыре пункта временного размещения.