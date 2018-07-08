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МЧС усилит группировку для ликвидации последствий паводка в Забайкалье
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МЧС усилит группировку для ликвидации последствий паводка в Забайкалье 

ТАСС 22 часа назад
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. МЧС России усилит группировку спасателей для ликвидации последствий паводка, вызванного продолжительными дождями в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
На данный момент в Забайкалье подтоплены шесть населенных пунктов в трех районах края, в зону подтопления попали более 180 жилых домов и свыше 600 придворовых территорий. В трех районах введен режим ЧС, для пострадавших от паводка жителей развернуты четыре пункта временного размещения.
"Группировка МЧС по ликвидации последствий паводка будет увеличена. В ближайшее время из Красноярска в Забайкалье самолетом Ан-74 будут доставлены спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС", — сообщили в МЧС.
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