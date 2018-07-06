Ещё
Спасатели на Камчатке не нашли разрушенных зданий после землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели на Камчатке не нашли разрушенных зданий после землетрясения 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — РИА Новости. Спасатели завершили обследование зданий на Камчатке, где жители почувствовали землетрясение магнитудой 5,7, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
Региональные главки МЧС РФ ранее сообщали, что жители Камчатки и Северо-Курильска ощутили землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 123 километрах юго-восточнее поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 километров. Подземный толчок произошел 04.40 мск. По данным сейсмостанции «Петропавловск», угрозы возникновения цунами нет.
"В Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, а также в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах, где ощущалось землетрясение, произошедшее днем 6 июля, оперативные группы спасателей завершили обследование зданий. Спасателями был произведен осмотр социально-значимых объектов и жилых зданий. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально-опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", — говорится в сообщении.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Застройщики останавливают продажи жилья18
Цены взлетят: как Россия встречает рост НДС132
Россиянам «разрешили» сажать картофель110
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу728
Над Крымом нависла угроза442
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение