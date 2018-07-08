Около 2 тыс. жителей Забайкалья оказались в зоне подтопления из-за подъема уровня реки Кия

ТАСС , 8 июля. Резкий подъем уровня реки Кия после обильных дождей привел к подтоплению до 560 домов в Шилкинском районе Забайкальского края . В них проживают около 2 тыс. человек, эвакуация потребовалась примерено 60 из них. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник пожарно-спасательной части района Сергей Ермачек.

"До 560 домов подтоплены: где-то больше, где-то вода только зашла за ограду. В зону подтопления попадают около 2 тыс. человек. Эвакуированы из них в пределах 50 — 60 человек, спасатели продолжают точечные проверки по звонкам", — сказал он.

По его словам, для эвакуированных жителей в районе созданы три специальных пункта временного размещения.