Около 2 тыс. жителей Забайкалья оказались в зоне подтопления из-за подъема уровня реки Кия 

ТАСС, 8 июля. Резкий подъем уровня реки Кия после обильных дождей привел к подтоплению до 560 домов в Шилкинском районе Забайкальского края. В них проживают около 2 тыс. человек, эвакуация потребовалась примерено 60 из них. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник пожарно-спасательной части района Сергей Ермачек.
"До 560 домов подтоплены: где-то больше, где-то вода только зашла за ограду. В зону подтопления попадают около 2 тыс. человек. Эвакуированы из них в пределах 50 — 60 человек, спасатели продолжают точечные проверки по звонкам", — сказал он.
По его словам, для эвакуированных жителей в районе созданы три специальных пункта временного размещения.
Дожди уже около месяца идут в Забайкалье почти каждый день. В пятницу ГУ МЧС России распространило предупреждение об ухудшении погоды: дождях, ливнях, грозах, а также возможном граде. По этой причине в субботу власти ввели в регионе режим повышенной готовности.