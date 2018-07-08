В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Также Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в понедельник, 9 июля.

Гидрометцентр в воскресенье повысил уровень погодной опасности в Москве и области с желтого до оранжевого из-за сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что гроза с сильным дождем может начаться во второй половине дня. Скорость ветра может достигать до 17 метров в секунду.