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В понедельник в Рязани ожидаются дожди и грозы
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В понедельник в Рязани ожидаются дожди и грозы 

АиФ Рязань 8 июля 2018
Фото: АиФ Рязань
В понедельник, 9 июля, в Рязани ожидается переменная облачность, сообщается на сайте регионального МЧС. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах области гроза. Ветер западный, порывами до 17 метров в секунду.
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