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Во Владивостоке при пожаре спасены 14 человек
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Во Владивостоке при пожаре спасены 14 человек 

АиФ-Владивосток 4 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
9 взрослых и 5 детей спасены при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Фадеева во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о пожаре поступило 7 июля в 12:38, уже через четыре минуты прибыли первые пожарные расчеты. В одной из квартир горели вещи, техника и мебель. Некоторые жители дома не могли эвакуироваться из-за дыма.
Пожарные спасли 14 человек и вывели их на улицу с помощью трехколенной и автолестницы. В результате происшествия никто не пострадал.
Пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров, был ликвидирован в 13:23. В огнем боролись 19 человек при помощи пяти единиц техники.
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