Во Владивостоке при пожаре спасены 14 человек

Сообщение о пожаре поступило 7 июля в 12:38, уже через четыре минуты прибыли первые пожарные расчеты. В одной из квартир горели вещи, техника и мебель. Некоторые жители дома не могли эвакуироваться из-за дыма.

Пожарные спасли 14 человек и вывели их на улицу с помощью трехколенной и автолестницы. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров, был ликвидирован в 13:23. В огнем боролись 19 человек при помощи пяти единиц техники.