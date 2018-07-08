В Соликамске в многоквартирном жилом доме просел пол

Как сообщает МЧС по Пермскому краю , сообщение об инциденте в доме по улице Мира, 11 поступило дежурной смене 8 июля.

На место происшествия прибыли сотрудники службы. По предварительной информации МЧС, в квартире на первом этаже произошло частичное проседание пола. Диаметр проседания — около метра, глубина — 30 сантиметров. В нескольких квартирах на верхних этажах зафиксировано обрушение штукатурки.

Сейчас специалисты администрации и управляющей компании продолжают обследовать дом. Как сообщает МЧС по Пермскому краю, пока угрозы обрушения конструкций нет.

Дом, в котором произошло проседание пола, признали аварийным осенью 2017 года.