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В Соликамске в многоквартирном жилом доме просел пол
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В Соликамске в многоквартирном жилом доме просел пол 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщает МЧС по Пермскому краю, сообщение об инциденте в доме по улице Мира, 11 поступило дежурной смене 8 июля.
На место происшествия прибыли сотрудники службы. По предварительной информации МЧС, в квартире на первом этаже произошло частичное проседание пола. Диаметр проседания — около метра, глубина — 30 сантиметров. В нескольких квартирах на верхних этажах зафиксировано обрушение штукатурки.
Сейчас специалисты администрации и управляющей компании продолжают обследовать дом. Как сообщает МЧС по Пермскому краю, пока угрозы обрушения конструкций нет.
Дом, в котором произошло проседание пола, признали аварийным осенью 2017 года.
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