Ветер до 25 м/с и грозы: на Урале объявлено штормовое предупреждение

На Среднем Урале синоптиками и региональным спасательным главком объявлено штормовое предупреждение. Ветер усилится до 25 м/с, пройдут ливни и грозы, сообщает в воскресенье, 8 июля, «АиФ-Урал»

«Вечером 8 июля, ночью и днем 9 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, очень сильный дождь, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более», — сообщили в свердловском управлении МЧС

Столица Урала уже пала жертвой ненастной погоды вечером в выходной день. В городе прошла гроза с сильными порывами ветра и проливным дождем. Однако согласно прогнозу специалистов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться еще и завтра.