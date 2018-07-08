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Ветер до 25 м/с и грозы: на Урале объявлено штормовое предупреждение
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Ветер до 25 м/с и грозы: на Урале объявлено штормовое предупреждение 

АиФ Урал 21 час назад
Фото: АиФ Урал
На Среднем Урале синоптиками и региональным спасательным главком объявлено штормовое предупреждение. Ветер усилится до 25 м/с, пройдут ливни и грозы, сообщает в воскресенье, 8 июля, «АиФ-Урал».
«Вечером 8 июля, ночью и днем 9 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, очень сильный дождь, шквалистое усиление ветра 25 м/с и более», — сообщили в свердловском управлении МЧС.
Столица Урала уже пала жертвой ненастной погоды вечером в выходной день. В городе прошла гроза с сильными порывами ветра и проливным дождем. Однако согласно прогнозу специалистов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться еще и завтра.
По данным Уралгидрометцентра грозы и дожди не успокоятся в начале рабочей недели с 9 июля, но самый ненастный день будет завтра. Впрочем, порывы ветра 10 и 11 июля снизятся до 15-18 м/с. Впрочем, температура воздуха останется теплой. Завтра на Среднем Урале ожидается от +24 до +29°С, во вторник будет от +23 до +28°С, а в среду — от +19 до +24°С. В Екатеринбурге завтра +28°С, во вторник — +26°С и в среду — +21°С.
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