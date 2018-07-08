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Коммунальные службы столицы перевели на усиленный режим работы
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Коммунальные службы столицы перевели на усиленный режим работы 

Авторадио 8 июля 2018
Почти 300 бригад «Мосводостока» и спецтехника работают в столице. Они устраняют последствия сильного дождя. За сутки в столице выпало около четверти от месячной нормы осадков, пишет РИА Новости. Жителям столицы рекомендуют обращаться к диспетчерам «Мосводостока», если они обнаружат на улицах подтопления и скопление воды. Автомобилистам рекомендуют соблюдать повышенные меры безопасности во время дождя. По прогнозам, сегодня в столице возможна еще и гроза. Из-за непогоды в столичных аэропортах отменяют и задерживают рейсы.
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