Почти 300 бригад устраняют последствия ливня в Москве 

369 единиц техники и 1100 сотрудников «Мосводостока» в составе 278 бригад устраняют подтопления, вызванные сильными дождями в столице, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу компании.
«Техника и специалисты делают все для предупреждения скоплений воды», — сказал собеседник агентства.
При обнаружении скоплений воды можно обратиться в в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.
Сильные ливни, обрушившиеся на Москву в воскресенье, 8 июля, принесли в столицу почти половину месячной нормы осадков. В течение дня осадки не прекратятся. Сохраняется угроза грозовых ливней в некоторых районах столицы, а также кратковременные дожди.