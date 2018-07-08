Почти 300 бригад устраняют последствия ливня в Москве

369 единиц техники и 1100 сотрудников «Мосводостока» в составе 278 бригад устраняют подтопления, вызванные сильными дождями в столице, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу компании.

«Техника и специалисты делают все для предупреждения скоплений воды», — сказал собеседник агентства.

При обнаружении скоплений воды можно обратиться в в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» и оставить заявку на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.