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Видео: в Новоарбатском тоннеле Москвы затопило три автомобиля
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Видео: в Новоарбатском тоннеле Москвы затопило три автомобиля 

Пятый канал 8 июля 2018
Сильный ливень, обрушившийся в воскресенье, 8 июля на столицу, уже начал влиять на жизнь горожан. Из-за обильных осадков около 9 утра затопило Новоарбатский туннель. В результате заглохло три легковых автомобиля. Из-за того, что уровень воды в туннеле повышался, машины оказались затоплены. В результате их пришлось эвакуировать. Сейчас на месте работают сотрудники Мосводоканала, они откачивают воду в одной части тоннеля и пытаются возобновить нормальное движение по нему.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что москвичей предупредили о штормовом ветре и сильной грозе.
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