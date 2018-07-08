Видео: в Новоарбатском тоннеле Москвы затопило три автомобиля

Сильный ливень, обрушившийся в воскресенье, 8 июля на столицу, уже начал влиять на жизнь горожан. Из-за обильных осадков около 9 утра затопило Новоарбатский туннель. В результате заглохло три легковых автомобиля. Из-за того, что уровень воды в туннеле повышался, машины оказались затоплены. В результате их пришлось эвакуировать. Сейчас на месте работают сотрудники Мосводоканала , они откачивают воду в одной части тоннеля и пытаются возобновить нормальное движение по нему.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что москвичей предупредили о штормовом ветре и сильной грозе.