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Москвичей предупредили о штормовом ветре и сильной грозе
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Москвичей предупредили о штормовом ветре и сильной грозе 

Пятый канал 8 июля 2018
Фото: Пятый канал
Представители министерства по чрезвычайным ситуациям предупредило жителей и гостей Москвы о том, что в воскресенье, 8 июля, на город обрушатся сильные дожди с грозами, будет дуть сильный ветер. Местами порывы будут достигать 17 метров в секунду, сообщает RT.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет с 07:00 до 21:00 08 июля 2018 года местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 12-17 м/с.
— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 8 июля 2018 г.
Такая же картина развернется и в Московской области. Поэтому без крайней необходимости людей просят не покидать дома. Если выйти все же нужно, то рекомендовано обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие конструкции. Как показала практика, стоит также обратить внимание на незакрепленные мусорные баки и не стоять под автобусными остановками, так как они могут обрушиться. Автовладельцы должны знать, что из-за неблагоприятных погодных условий, ухудшится видимость на дороге.
Солнечная погода вернется в столицу, по прогнозам синоптиков, уже в начале следующей недели — 9 — 10 июля. Правда, не стоит радоваться этому преждевременно. Со среды на город вновь обрушатся мощные ливни с грозами, будет дуть холодный ветер.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что 47 человек погибли в Японии в результате смертоносного наводнения.
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