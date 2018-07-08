Помпео выразил соболезнования в связи с жертвами из-за ливней в Японии

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости . Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами из-за ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков на юго-западе Японии

"США выражают свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, пострадавших и пропавших без вести", — подчеркнул Помпео в начале совместной пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва в Токио.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма , где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в 2-3 раза среднемесячной нормы.

Согласно прогнозам метеорологов, ливни интенсивностью до 200 миллиметров в час продолжатся в юго-западных и центральных районах Японии и в воскресенье. Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи. К настоящему времени известно о 65 погибших, четверо находятся без сознания, еще 46 человек числятся пропавшими без вести.