Ураган во Франции повредил сотни домов

Ураганный ветер — скорость 130 километров в час — едва не сдувает с трасс машины, гнет дорожные указатели и с корнем вырывает деревья. На регион Новая Аквитания на юго-западе Франции обрушились грозы такой силы, что от дождя не спасала даже крыша.

В департаменте Коррез погиб 64-летний мужчина. Его придавило упавшим деревом в городском парке. Повсюду выбиты стекла, повреждены крыши. Только в городе Сен-Сорнен стихия повредила 8 сотен домов. Людям пришлось укрываться в общественных зданиях, где многие провели всю ночь.

А в департаменте Шаранта не просто ливень. Град размером с теннисный мяч. Градины пробивали стекла автомобилей и черепичные крыши. А драгоценная виноградная лоза вряд ли теперь даст хоть какой-то урожай. В десятках фермерских хозяйств с ужасом оценивают убытки. Помощи ждут сотни семей. Власти региона уже подсчитали: из-за стихии без электричества остались 185 тысяч частных владений.

"Оранжевый" уровень опасности, объявленный в среду в 19 департаментах страны, продлен еще как минимум на сутки. Теперь грозы с ураганным ветром движутся на восток страны.