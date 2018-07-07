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Ураган во Франции повредил сотни домов
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Ураган во Франции повредил сотни домов 

Газета.Ru 7 июля 2018
Во Франции из-за сильного урагана повреждены сотни зданий и машин, передает ТВ Центр.
Ураганный ветер — скорость 130 километров в час — едва не сдувает с трасс машины, гнет дорожные указатели и с корнем вырывает деревья. На регион Новая Аквитания на юго-западе Франции обрушились грозы такой силы, что от дождя не спасала даже крыша.
В департаменте Коррез погиб 64-летний мужчина. Его придавило упавшим деревом в городском парке. Повсюду выбиты стекла, повреждены крыши. Только в городе Сен-Сорнен стихия повредила 8 сотен домов. Людям пришлось укрываться в общественных зданиях, где многие провели всю ночь.
А в департаменте Шаранта не просто ливень. Град размером с теннисный мяч. Градины пробивали стекла автомобилей и черепичные крыши. А драгоценная виноградная лоза вряд ли теперь даст хоть какой-то урожай. В десятках фермерских хозяйств с ужасом оценивают убытки. Помощи ждут сотни семей. Власти региона уже подсчитали: из-за стихии без электричества остались 185 тысяч частных владений.
"Оранжевый" уровень опасности, объявленный в среду в 19 департаментах страны, продлен еще как минимум на сутки. Теперь грозы с ураганным ветром движутся на восток страны.
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