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В Псковской области за утро произошло два ДТП
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В Псковской области за утро произошло два ДТП 

Газета.Ru 7 часов назад
Как сообщили в пресс-службе МЧС Псковской области, в субботу, 7 июля, утром в регионе произошли две аварии, где понадобилась помощь спасателей, передает информагентство Nation News.
Первая авария произошла в 8 часов 19 минут утра. Там в ДТП попала легковая машина в деревне Боровичи. Для устранения аварии к месту происшествия направились трое спасателей на машине МЧС.
Еще одно ДТП произошло 7 июля в в половину десятого утра. В 9:28 в МЧС поступило сообщение об аварии на 388 километре трассы Р-23 в Острове. Там столкнулись два автомобиля. Для ликвидации последствий аварии привлекли одну машину МЧС и трех спасателей.
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