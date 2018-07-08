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Более 40 человек остались без жилья из-за пожара в городе Томмот в Якутии
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Более 40 человек остались без жилья из-за пожара в городе Томмот в Якутии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Более 40 человек лишились жилья и имущества при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в якутском городе Томмот в субботу. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье глава Алданского района Северин Поздняков.
По данным регионального МЧС, в результате пожара огнем поврежден жилой дом на всей площади — 504 кв. м, причина возгорания устанавливается.
"Люди получат необходимую помощь, ущерб устанавливается. Самое главное, что никто не пострадал. Сегодня туда выехали представители общественных организаций для организации благотворительной помощи пострадавшим — их более 40 человек", — сказал Поздняков.
По словам Позднякова, при районной администрации создана комиссия по расселению. «Большинство полностью потеряли имущество. Маневренного фонда жилья в городе нет. По каждой семье будем решать индивидуально», — уточнил глава района.
В городе Томмот на юге Якутии проживает около 7 тыс. человек.
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