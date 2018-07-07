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300 тыс. человек пострадали от наводнений в пров. Цзянси
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300 тыс. человек пострадали от наводнений в пров. Цзянси 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Наньчан, 7 июля /Синьхуа/ — По состоянию на 7:00 субботы 306 тыс. жителей пров. Цзяньси на востоке Китая пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.
С 7:00 пятницы по 7:00 субботы среднее количество осадков в Цзянси составило 46,3 мм, в частности в г. Фучжоу этот показатель достиг 139,2 мм, в г. Интань — 100,3 мм. Под воздействием стихии уровень воды местных рек Чанцзян и Лэань превышает критическую отметку.
По неполной статистике провинциального штаба по борьбе с наводнениями, от водной стихии страдают 210 волостей 24 уездов, административно подчиненных 8 городам. Было затоплено 28,22 тыс. га посевов, разрушено 93 постройки. 19,7 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в безопасные места. Прямой экономический ущерб оценивается в 410 млн юаней.
Сообщается о гибели одного кадрового работника из поселка Лисюй г. Фучжоу. -0-
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